Der Schweizer Reisedetailhändler Dufry AG (ISIN: CH0023405456) wird für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 3,75 Franken (ca. 3,18 Euro) je Aktie ausbezahlen. Beim aktuellen Börsenkurs von 113,70 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite damit 2,80 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 3. Mai 2018 in Basel statt. Zukünftig soll die Dividende mindestens auf dem Niveau des Vorjahres liegen. ...

