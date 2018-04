Liebe Leser,

derzeit scheint der DAX ähnlich wie die hiesige Politik ohne eine klare Richtung zu sein. Nach dem schwachen Start in die neue Woche lief es am Donnerstag an den Märkten wieder sehr gut. Der Handelskrieg zwischen den USA und China, die schwankende Autoindustrie und andere Dinge sorgen zurzeit für große Unsicherheit bei den Anlegern und entsprechende Kursschwankungen. US-Präsident Donald Trump meldete sich unterdessen wieder per Twitter zu Wort und teilte mit, dass man sich ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...