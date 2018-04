Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-06 / 09:17 Der in Deutschland vermutlich bekannteste Weg des Vermögensaufbaus ist der über die eigenen vier Wände, das Eigenheim. Dabei handelt es jedoch bei weitem nicht um den einzigen Weg für nachhaltigen Vermögensaufbau. Der Kapitalanlagemarkt bietet vielfältige Alternativen der Geldanlage. Entsprechend gilt es gut hinzusehen und sich umfassend zu informieren. Für Einsteiger ist es gar nicht so einfach einen Überblick zu bekommen. Viele Menschen in Deutschland lassen sich davon abschrecken und verunsichern. So besitzen laut einer EY-Studie aus dem Jahr 2017 nur 17 Prozent der Deutschen Aktien und profitieren auf diese Art und Weise vom wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Was also tun, wenn das Thema Finanzen sich kompliziert und schwer zugängig anfühlt? Die Crowdinvesting-Plattform Companisto ist dieser Fragestellung nachgegangen. Herausgekommen ist ein 20-seitiges E-Book mit hilfreichen Hinweisen und nützlichen Tipps zur Geldanlage für Einsteiger. In diesem kompakten und leicht verständlich geschriebenen Leitfaden wird beschrieben, wie potenzielle Anleger die eigene Situation richtig einschätzen können - die wichtige Abwägung zwischen finanziellem Spielraum, Renditechancen und der eigenen Risikoaffinität. In dem E-Book werden verschiedene Anlageklassen und deren Renditechancen beschrieben. Die Autoren beschäftigen sich außerdem mit der Frage, welche Anlegertypen es gibt und welche Anlagestrategie jeweils dazu passen kann. Das kostenlose E-Book kann als PDF auf der Website von Companisto heruntergeladen werden: https://www.companisto.com/de/ebooks [1] *Pressekontakt:* Roland Panter Head of Communications presse@companisto.com +49 (0)30 - 208 484 957 Phone +49 (0)30 - 208 484 941 Fax Companisto GmbH Köpenicker Str. 154 10997 Berlin, Germany Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/companisto/671843.html [2] Bildunterschrift: E-Book 'Geldanlage für Einsteiger' Emittent/Herausgeber: Companisto GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2018-04-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 671843 2018-04-06 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1d9a2e9be135c05000de838aa98033ca&application_id=671843&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ed80a424f97329bdb50bd00b4bbe1411&application_id=671843&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2018 03:17 ET (07:17 GMT)