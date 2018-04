Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aena auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Wie Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, tritt der spanische Flughafenbeteiber in eine Phase solider Wachstumssteigerung ein. UBS erwartet eine Ausschüttungsquote von mehr als 75 Prozent. Dies entspreche einer Dividendenrendite von 4 Prozent. Aena könne die Nettoverschuldung im Verhältnis zum operativen Gewinn (Ebitda) erhöhen, ohne gleichzeitig eine schlechtere Kreditwürdigkeit zu riskieren./rag/bek Datum der Analyse: 06.04.2018

ISIN: ES0105046009