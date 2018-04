Liebe Trader,

Nach einem Verlaufshoch bei 80,07 Euro im Sommer 2017 drehte das Wertpapier des Gesundheitskonzerns Fresenius SE in einen abwärts gerichteten Trend ab und fiel dabei zunächst auf das Niveau 68,00 Euro zurück. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung kam es Ende März jedoch zu einem erneuten Schwächeanfall und Test der 200-Wochen-Durchschnittslinie. Erst danach erfolgte in der Aktie dank einer weltweiten Erholung an den Aktienmärkten eine Erholung, die in dieser Woche deutliche Zugewinne bereithielt. Doch der mittelfristige Abwärtstrend seit Mitte letzten Jahres ist nach wie vor intakt und beherrscht übergeordnet das Kursgeschehen. Kurzfristig kann Fresenius vermutlich aber noch zulegen, auf größere Kaufsignale müssen sich Investoren jedoch noch längere Zeit gedulden.

Long-Chance:

Für diesen Fall sind tendenziell spekulativ orientierte Investoren gefragt und können aus dem Stand heraus auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung zumindest an die obere Trendkanalbegrenzung um 67,25 Euro setzen. Dort trifft das Wertpapier jedoch zugleich auf die 50-Wochen-Durchschnittslinie, die ohne Zweifel für einen klaren Rücksetzer sorgen dürfte. Mittelfristig entscheidende Kaufsignale geben sich erst darüber! Auf der Unterseite bedeutet ein Rückfall unter das Niveau von 62,00 Euro einen erneuten Test des EMA 200 auf Wochenbasis um 60,63 Euro. Eine signifikante Eintrübung dürfte sich aber erst unterhalb der Vorwochentiefs von 58,96 Euro ergeben, weil dadurch der langfristige Aufwärtstrend seit Mitte 2013 merklich ins Wanken geraten sollte.

Einstieg per Market-Buy-Order: 63,84 Euro

Kursziel: 67,25 Euro

Stop: < 62,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,84 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Fresenius SE; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 63,84 Euro; 09:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

