Frankfurt - Das Hauptinteresse gilt heute den US-Arbeitsmarktdaten, allerdings stehen am Morgen zunächst die deutschen Produktionszahlen zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba. Die Indikationen seien uneinheitlich. So lägen die Stimmungsbarometer insgesamt noch auf hohen Niveaus, hätten sich aber zuletzt zurückgebildet.

