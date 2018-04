Wiesbaden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ab sofort finden Patienten, Angehörige und Interessierte im digitalen Parkinson-Magazin PARKOUR [http://www.abbvie-care.de/parkour] relevante Informationen rund um die Erkrankung. PARKOUR bietet vielfältige Tipps, die den Alltag mit Parkinson erleichtern. Experten wie Ärzte, Apotheker und Physiotherapeuten teilen ihr Wissen, berichten aus dem Behandlungsalltag oder vermitteln Erkenntnisse aus der Forschung. Darüber hinaus kommen Menschen zu Wort, deren Leben von der Erkrankung geprägt wurde. Das digitale Magazin erscheint ergänzend zum gedruckten Heft und ist ebenfalls kostenfrei.



Wissenswertes für den Alltag mit Parkinson



PARKOUR richtet sich vor allem an Betroffene aller Altersstufen und ihre Angehörigen. Jedoch finden auch Ärzte im Magazin lesenswerte Beiträge, ebenso wie Pflege- und andere Fachkräfte. Im Fokus des Angebots stehen die individuellen Interessen der Leser. Diese können das Magazin anhand der Filterfunktionen und gut sortierten Kategorien bequem durchstöbern und nach ihren Wünschen anzeigen lassen. So findet jeder auf einen Blick das, was ihn oder sie am meisten interessiert. Die vielseitigen Beiträge decken die Kategorien Erkrankung, Leben, Recht & Soziales und Portrait ab.



Zusammenarbeit macht den Unterschied



Einmal pro Quartal erscheint eine neue Ausgabe von PARKOUR. Wer das Magazin digital abonniert, kann die neuen Ausgaben bereits 2 Wochen vor Erscheinen des gedruckten Heftes lesen. Seine Relevanz verdankt PARKOUR der Mitarbeit von verschiedenen Experten: Immer wieder stehen Ärzte, Apotheker, Parkinson Nurses, Patienten und Angehörige für Interviews bereit. Regelmäßig tragen Patientenorganisationen wie die Deutschen Parkinsonvereinigung (dPV) oder Jung und Parkinson e.V. (JuP) und Verbände wie der Verein Parkinson Nurses und Assistenten (VPNA) Artikel bei. Auch die Leser können das Magazin durch Fragen, Kommentare und sonstige kreative Beiträge aktiv mitgestalten.



PARKOUR: Patienten auf ihrem Weg unterstützen



Das Leben mit Parkinson gleicht häufig einem Parkour: Manchmal verläuft der Weg ebenmäßig und gerade, ein anderes Mal wellig und kurvig. AbbVie Deutschland hat das Magazin PARKOUR entwickelt, um Menschen mit Parkinson auf ihrem Weg zu unterstützen. "Wir wissen noch immer viel zu wenig über neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer", so Dr. Stefan Simianer, Geschäftsführer Forschung & Entwicklung bei AbbVie Deutschland. "Deswegen arbeiten wir daran, die Forschung in diesem Bereich entscheidend voranzutreiben und engagieren uns auch darüber hinaus." Die Neurologie ist neben den Bereichen Onkologie und Immunologie einer der drei Forschungsschwerpunkte des forschenden BioPharma-Unternehmens. Der deutsche Standort Ludwigshafen ist AbbVies Kompetenzzentrum für die Erforschung des zentralen Nervensystems, mit Schwerpunkten auf Alzheimer und Multipler Sklerose.



Über AbbVie



AbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendes BioPharma-Unternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Therapien für einige der komplexesten und schwerwiegendsten Erkrankungen der Welt verschrieben hat. Mission des Unternehmens ist es, mit seiner Expertise, seinen engagierten Mitarbeitern und seinem Innovationsanspruch die Behandlungsmöglichkeiten in vier Therapiegebieten deutlich zu verbessern: Immunologie, Onkologie, Virologie und Neurowissenschaften. In mehr als 75 Ländern arbeiten AbbVie-Mitarbeiter jeden Tag daran, die Gesundheitsversorgung für Menschen auf der ganzen Welt voranzutreiben. In Deutschland ist AbbVie an seinem Hauptsitz in Wiesbaden und seinem Forschungs- und Produktionsstandort in Ludwigshafen vertreten. Insgesamt beschäftigt AbbVie Deutschland rund 2.600 Mitarbeiter. Neuigkeiten von AbbVie finden Sie unter news.abbvie.de, weiterführende Informationen zum Unternehmen gibt es unter www.abbvie.de und www.abbvie-care.de. Folgen Sie @abbvie_de auf Twitter oder besuchen Sie unsere Profile auf Facebook oder LinkedIn.



OTS: AbbVie Deutschland GmbH & Co KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112983 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112983.rss2



Pressekontakt: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Carolin Crockett Corporate Communication Manager Mainzer Straße 81 65189 Wiesbaden T: +49 172 866 1759 E-Mail: carolin.crockett@abbvie.com