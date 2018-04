FRANKFURT (Dow Jones)--Weniger deutlich als am frühen Morgen noch befürchtet fallen die Verluste zum Start an den Börsen in Europa aus. Der DAX gibt nach der Rally am Vortag nur 60 Punkte oder 0,5 Prozent ab auf 12.244 Zähler. Zunächst war mit einem mehr als doppelt so großen Minus gerechnet worden. Dies sei ein erstes Zeichen von Stärke von Europas Börsen, nachdem sie über Monate gegenüber dem US-Markt zurückgeblieben seien, heißt es. Auch der Euro-Stoxx-50-Index verliert nur 0,6 Prozent auf 3.408 Punkten.

Dabei hat sich die Nachrichtenlage wieder deutlich verdüstert: US-Präsident Trump hat den Einsatz weiter erhöht und lässt nun zusätzliche Zölle von 100 Milliarden Dollar prüfen als Antwort auf die jüngsten angedrohten chinesischen Strafzölle auf US-Produkte von 50 Milliarden Dollar. "Genau mit einem solchen Ping-Pong entwickelt sich ein Handelskrieg", kommentiert ein Marktstratege das gegenseitige Hochschaukeln. Denn die chinesischen Zölle waren ihrerseits eine Reaktion auf die zuvor angekündigten US-Strafzölle auf Waren in gleicher Höhe.

Das größte Risiko sind nach Einschätzung von Analysten Fehlkalkulationen auf beiden Seiten. Auf die Androhung weiterer Strafzölle hat die chinesische Regierung mit einer Kampfansage reagiert. Wenn die USA trotz der chinesischen und internationalen Kritik bei ihrem "Handelsprotektionismus" blieben, sei "China bereit, um jeden Preis bis zum Ende zu gehen", erklärte das chinesische Handelsministerium am Freitag.

Trotz der kräftigen Erholung am Vortag angesichts von Signalen über Verhandlungsbereitschaft, gilt es als unwahrscheinlich, dass der Handelskonflikt schnell beigelegt wird. Der DAX werde daher vermutlich über einen längeren Zeitraum in einer breiten Spanne seitwärts laufen, heißt es.

Warten auf US-Stundenlöhne

Im Fokus steht neben dem Handelsstreit der monatlichen US-Arbeitsmarktbericht. Dort gilt das Interesse vor allem wieder der Entwicklung der Stundenlöhne, weil sie als potenzieller Inflationstreiber ein Indikator für die US-Notenbanker bei ihrem Zinskurs sind. Analysten erwarten im Konsens im März einen Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Dies würde laut Societe Generale die annualisierte Rate auf 2,7 von 2,6 Prozent anheben. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen dürfte angesichts der quasi bereits herrschenden Vollbeschäftigung dagegen weniger Beachtung finden.

Als defensiv geltende Aktien aus den Bereichen Versorger, Telekommunikation und Massenkonsumgüter stehen in Umkehrung zur Entwicklung am Vortag auf der Gewinnerliste ganz oben - allerdings mit nur kleinen Aufschlägen. Am Ende rangiert der Subindex der Autobranche, wobei sich hier der Dividendenabschlag von Daimler bemerkbar macht. Daneben verliert der Rohstoffindex 1,3 Prozent. Er gilt als besonders anfällig für einen Handelskrieg.

Aktien aus dem Halbleitersektor stehen unter Druck. Rekordzahlen von Samsung waren in Seoul mit einem leichten Minus quittiert worden, weil unter anderem das nachlassende Wachstum der DRAM-Preise bemängelt wurde. Im DAX verlieren Infineon vor diesem Hintergrund 1,3 Prozent, für ASML geht es um 2,3 Prozent und für STMicro um 1,8 Prozent nach unten. Im TecDAX verbilligen sich Siltronic um 2 Prozent.

Lufthansa steigen dagegen um 1,9 Prozent dank einer Hochstufung auf "Buy" durch die UBS. Die Aktie habe "attraktive Niveaus" erreicht, begründen die Analysten. Wacker Chemie profitieren von einer Hochstufung auf "Buy" von "Reduce" durch Kepler Cheuvreux. Der Kurs liegt 1 Prozent höher. Unicredit steigen um 0,5 Prozent nach einer Kaufempfehlung der Analysten von Barclays.

Bei Daimler und Zurich Insurance führen die Dividendenzahlungen zu deutlichen Kursabschlägen von über 5 Prozent. Auch Sartorius und BBVA schütten am Freitag aus und weisen dementsprechend überdurchschnittliche Verluste auf.

Euro nach schwacher Industrieproduktion weiter auf Abwärtskurs

Nach schwachen deutschen Produktionszahlen im Februar setzt der Euro seinen seit einer Woche anhaltenden Abwärtstrend fort und fällt auf 1,2222 Dollar. Die Produktion sank um 1,6 Prozent - erwartet wurde dagegen ein Plus von 0,3 Prozent. Allerdings hatten Ökonomen nach dem am Donnerstag bereits gemeldeten Rückgang des Industrieumsatzes um 2,1 Prozent nicht mehr damit gerechnet, dass diese Prognose erreicht werden könnte. Dies dürfte die verhaltene Marktreaktion erklären.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.409,14 -0,61 -20,81 -2,71 Stoxx-50 3.010,78 -0,50 -15,24 -5,26 DAX 12.233,86 -0,58 -71,33 -5,29 MDAX 25.560,60 -0,46 -118,66 -2,44 TecDAX 2.487,94 -1,00 -25,04 -1,63 SDAX 11.905,19 -0,50 -59,62 0,15 FTSE 7.188,50 -0,15 -11,00 -6,35 CAC 5.255,92 -0,39 -20,74 -1,07 Bund-Future 159,22 0,14 0 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:28 Do, 17:10 % YTD EUR/USD 1,2224 -0,12% 1,2233 1,2231 +1,8% EUR/JPY 131,32 -0,11% 131,31 131,38 -2,9% EUR/CHF 1,1778 -0,10% 1,1780 1,1783 +0,6% EUR/GBP 0,8737 -0,03% 0,8743 1,1442 -1,7% USD/JPY 107,43 +0,01% 107,34 107,41 -4,6% GBP/USD 1,3993 -0,07% 1,3992 1,3994 +3,6% Bitcoin BTC/USD 6.622,46 -1,8% 6.695,06 6.799,87 -51,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,13 63,54 -0,6% -0,41 +4,8% Brent/ICE 67,93 68,33 -0,6% -0,40 +3,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.322,39 1.326,59 -0,3% -4,20 +1,5% Silber (Spot) 16,29 16,39 -0,6% -0,10 -3,8% Platin (Spot) 909,00 912,50 -0,4% -3,50 -2,2% Kupfer-Future 3,04 3,07 -1,2% -0,04 -8,4%

April 06, 2018

