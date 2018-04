1668 als Apotheke gegründet, ist die in Darmstadt beheimatete Merck AG heute als Pharma- und Chemiekonzern international aktiv. Im Mai letzten Jahres erreichte die Merck-Aktie ein Allzeithoch bei 115,20 Euro. Danach ging es mit Zwischenhochs in mehreren Etappen abwärts bis zum Tief bei 74,50 Euro, das die Aktie Ende März erreichte. Dort zeigte sich ein weiterer Wendepunkt, denn seitdem tendieren die Notierungen nach oben. Ein wichtiger Schritt zu einer Trendwende würde ihnen mit dem Überschreiten des Bereichs zwischen 81 und 84 Euro gelingen. In diesem hielten sie sich zuletzt im Februar auf. Weiter könnten die aktuell bei 91,14 Euro verlaufende 200-Tage-Linie und darüber das Hoch von Anfang des Jahres bei 94,28 Euro ein nächstes Ziel darstellen, bevor die Notierungen in den dreistelligen Bereich zurückkehren und dabei das Hoch von Ende September letzten Jahres bei 100,95 Euro erreichen könnten.

Kursziele dreistellig

Analysten gaben zuletzt positive Meinungen ab. Die Schweizer UBS beließ ihre Einstufung für Merck auf Kaufen mit einem Kursziel von 115 Euro. Auf dem aktuellen Niveau impliziere der Kurs quasi keinen Wert für die Sparte Flüssigkristalle, schrieb der dort zuständige Analyst in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Die Aktie sei unverändert günstig bewertet, selbst falls man für alle Sparten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...