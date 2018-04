"Beim Umsatz bewegen wir uns seit mehreren Jahren auf hohem Niveau", berichtet Hans Bühler, geschäftsführender Gesellschafter von Optima. "Umso mehr freut es mich, dass wir 2017 erneut eine Steigerung erzielen konnten."

Das Unternehmen will sich auch 2018 weiter vergrößern und investiert an mehreren Standorten. Ein laufendes, mehrjähriges Investitionsprogramm sieht insgesamt rund 50 Mio. Euro für Baumaßnahmen vor. Aktuell realisiert das Unternehmen am Firmensitz in Schwäbisch Hall ein zentrales Logistikzentrum. "Dadurch erreichen wir deutlich effizientere innerbetriebliche Abläufe und reduzieren die innerstädtischen Transporte um etwa zwei Drittel", erläutert Hans Bühler. Ende 2018 soll das Gebäude mit rund 6.000 Quadratmetern Fläche bezugsfertig sein. Weitere Gebäude sind in Planung, darunter für die zentrale Verwaltung des Unternehmens sowie Büro- und Fertigungsflächen für Optima Pharma. Die Tochtergesellschaft Metall+Plastic (Radolfzell-Stahringen) hat ebenfalls über anstehende Baumaßnahmen informiert. Bereits abgeschlossen sind die Erweiter

ungen bei der US-Tochtergesellschaft in Green Bay (Wisconsin). Hier wurden im September zusätzliche 1.200 Quadratmeter Fläche feierlich eingeweiht ...

