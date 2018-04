Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat die Stimmung am Freitag nach der kräftigen Erholung des Vortags wieder gedreht: Nachdem der Leitindex SMI am Donnerstag um mehr als 2% dazugewonnen hatte und über die Marke von 8'700 Punkte geklettert war, fällt er nun zum Wochenende hin wieder zurück. Immerhin halten sich die Abgaben in Grenzen, wobei die Dividendenabgänge bei Zurich Insurance, Swisscom und Geberit den Gesamtmarkt zusätzlich belasten. Demgegenüber werden Dufry nach der Publikation von Angaben zur Ausschüttungspolitik gesucht.

Nach wie vor beschäftigt die Anleger der Handelsstreit zwischen den USA und China, der sich derzeit eher zuspitzt als wie erhofft entspannt. US-Präsident Donald Trump zielt neu auf zusätzliche Strafzölle in Höhe von 100 Mrd USD auf Importen aus China ab. Trump begründete dies mit "unfairen Vergeltungsmassnahmen Chinas". Derweil liessen Offizielle aus China verlauten, dass man zwar keinen Handelskrieg mit den USA wolle, davor aber auch nicht zurückschrecke. Ausserdem warten die Anleger auf den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht März. Daraus werden sie versuchen, weitere Signale zur künftigen Geldpolitik in den USA abzuleiten.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis 09.30 Uhr 0,54% auf 8'695,68 Punkte. Damit resultiert verglichen mit dem Schlussstand an Gründonnerstag ein Minus von knapp einem halben Prozent. Der ...

