Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG



Wien (pta012/06.04.2018/10:00) - -



BAWAG Group AG Wien, FN 269842 b (die "Gesellschaft" oder "BAWAG")



EINLADUNG zur ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG der BAWAG Group AG eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu FN 269842 b



am 7. Mai 2018 um 11.00 Uhr, Wiener Zeit, Austria Center Vienna, 1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1



mit folgender Tagesordnung:



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des konsolidierten Corporate-Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats 6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 7. Wahlen in den Aufsichtsrat



1. Bereitstellung von Informationen



Insbesondere folgende Unterlagen werden gemäß § 108 Abs 3 bis 4 AktG ab dem 16. April 2018 unter der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft www.bawaggroup.com abrufbar:



- Jahresabschluss 2017 samt Lagebericht; - Konsolidierter Corporate-Governance Bericht 2017; - Konzernabschluss samt Konzernlagebericht 2017; - Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017; - Nichtfinanzieller Bericht 2017; - Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands; - Beschlussvorschläge zu den TOPs 2-7; - Erklärungen der vorgeschlagenen Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG zu TOP 7; - diese Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung; - Formulare für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG.



2. Teilnahmeberechtigung und Nachweis der Aktionärseigenschaft, Nachweisstichtag



Die Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, somit nach dem Anteilsbesitz am 27. April 2018, 24.00 Uhr, Wiener Zeit (Nachweisstichtag).



Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweisen kann. Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen.



Die Depotbestätigung ist der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, somit spätestens am 2. Mai 2018, über eine der folgenden Wege bzw Adressen gemäß Punkt 10.3.4 der Satzung der Gesellschaft zu übermitteln:



Per Fax: +43 (0)1 8900 500 72



Per SWIFT: BAWAATWW (Message Type MT598 oder Type MT599 sowie unbedingt ISIN AT0000BAWAG2 im Text angeben)



Per E-Mail: anmeldung.bawaggroup@hauptversammlung.at (Depotbestätigung als eingescannter Anhang, zB PDF)



Per Post/Boten: HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Österreich



3. Depotbestätigung



Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):



- Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder ein im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code (SWIFT-Code), - Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen, unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird, - Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung des Depots, - Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000BAWAG2 (international gebräuchliche Wertpapierkennnummer), - Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.



Die Depotbestätigung wird in deutscher oder in englischer Sprache entgegengenommen. Sie darf gemäß Punkt 10.3.3. der Satzung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als sieben Tage sein.



4. Hinweis auf die Rechte der Aktionäre



4.1. Beantragung von Tagesordnungspunkten durch Aktionäre (§ 109 AktG)



Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5% des Grundkapitals erreichen, schriftlich (per Antrag an die Gesellschaft) verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. "Schriftlich" bedeutet eigenhändige Unterfertigung oder firmenmäßige Zeichnung durch jeden Antragsteller oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signatur. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag (auch in deutscher Sprache) samt Begründung beiliegen.



Die Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein. Die zum Nachweis des Anteilsbesitzes erforderliche Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein und es muss bestätigt werden, dass der Aktionär seit mindestens drei Monaten vor der Antragstellung die Aktien (5% des Grundkapitals) durchgehend gehalten hat. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 5 % des Grundkapitals erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Stichtag beziehen. Zu den übrigen Anforderungen an eine Depotbestätigung wird auch auf die Ausführungen unter Punkt 2. (Teilnahmeberechtigung und Nachweis der Aktionärseigenschaft, Nachweisstichtag) und 3. (Depotbestätigung) verwiesen.



Das Verlangen ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit spätestens am 16. April 2018, in Schriftform an der Adresse BAWAG Group AG, Wiesingerstraße 4, 1010 Wien, zu Handen von Dr. Hutan Rahmani, oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signatur an die E-Mailadresse hauptversammlung@bawaggroup.com, zugeht.



4.2. Beschlussvorschläge von Aktionären (§ 110 AktG)



Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung Vorschläge zur Beschlussfassung in Textform iSd § 13 Abs 2 AktG samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft (www.bawaggroup.com) zugänglich gemacht werden. Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sein.



Die zum Nachweis des Anteilsbesitzes erforderliche Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 1% des Grundkapitals erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Stichtag beziehen. Zu den übrigen Anforderungen an eine Depotbestätigung wird auch auf die Ausführungen unter Punkt 2. (Teilnahmeberechtigung und Nachweis der Aktionärseigenschaft, Nachweisstichtag) und 3. (Depotbestätigung) verwiesen.



Das Verlangen ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 25. April 2018, an der Adresse BAWAG Group AG, Wiesingerstraße 4, 1010 Wien, zu Handen von Dr. Hutan Rahmani, per Telefax: +43 (0) 599 05 / 522029 oder als eingescannter Anhang, zB PDF, zu einem E-Mail an die E-Mailadresse hauptversammlung@bawaggroup.com, zugeht.



4.3. Auskunftsrecht (§ 118 AktG)



Gemäß § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist.



Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre. Die Auskunft darf auch verweigert werden, soweit sie auf der Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung, somit mindestens seit Beginn des 30. April 2018, durchgehend zugänglich war und diese Informationen bis zum Ablauf eines Monats nach der ordentlichen Hauptversammlung, somit mindestens bis zum 7. Juni 2018, auf der Internetseite zugänglich bleiben.



Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitungszeit bedürfen, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an die Gesellschaft unter der Adresse BAWAG Group AG, Wiesingerstraße 4, 1010 Wien, zu Handen von MMMag. Benjamin del Fabro, oder per E-Mail an die E-Mailadresse hauptversammlung@bawaggroup.com, übermittelt werden. (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresApril 06, 2018 04:00 ET (08:00 GMT)