Wien (pts014/06.04.2018/10:00) - GD European Landsystems-Steyr GmbH (GD-ELS), die österreichische hundertprozentige Konzerntochter der General Dynamics Corporation, sieht sich bereits seit 2014 mit mehreren beim Bezirksgericht Innere Stadt Wien anhängigen Klagen konfrontiert. Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten beträgt mehr als 60 Millionen US-Dollar. Informationen darüber sind bislang nicht an die Öffentlichkeit gelangt. General Dynamics hat sich während des Gastspiels in Österreich in mehrfacher Hinsicht nicht als Partner erwiesen. "Frei nach den bekannten Worten eines erfahrenen Botschafters: General Dynamics hat keine Freunde, sondern nur Partner auf Zeit. Wird der Partner von GD nicht mehr gebraucht, ist er plötzlich keiner mehr und wird bestens falls an der Nase herumgeführt, und das in jeder nur denkbaren und sogar undenkbaren Weise." (Prof. Hans-Jörgen Manstein - Stiftungsvorstand Manstein-Stiftung und Klagsgegner von General Dynamic) Lesen Sie weiter exklusiv auf PRIKK über Panzerproduktion in Wien für Kuwait, Umweltsünden (Asbest) und mögliche Bilanzvergehen > https://www.prikk.world/de/news/wirtschaft/unternehmen/general-dynamic-corporati on-panzerproduktion-mietbetrug-und-umweltbombe # Über PRIKK PRIKK.WORLD ist eine europäische Alternative zu Facebook, die dem User kostenlos anbietet: Blogs, Social Media, Marktplatz, Jobplattform, Crowdfunding (Es kommen lediglich 3 % Transaktionskosten zum Tragen. 97 % der gefudeten Summe verbleiben so beim Projekt.) und tagesaktuelle News. Jeder User hat einen kostenlosen Blog auf PRIKK, der in der Rubrik "Meinungen" der in den tagesaktuellen Nachrichten von PRIKK ausgespielt wird. Die Kommentare drücken nicht die Haltung von PRIKK aus. Mehr über PRIKK > http://www.prikk.world . Auf PRIKK gilt: Im Zweifel für die Meinungsfreiheit. (Ende) Aussender: PRIKK GmbH Ansprechpartner: Naftali Neugebauer E-Mail: naftali.neugebauer@prikk.world Website: www.prikk.world Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180406014

April 06, 2018 04:00 ET (08:00 GMT)