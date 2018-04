Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Lloyds auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Das Geldhaus bleibe der von ihm bevorzugte Titel in der britischen Branche, schrieb Analyst Carlo Tommaselli in einer am Freitag vorliegenden Studie. Lloyds weise nur geringe Risiken auf und erwirtschafte im Privatkundengeschäft Kapital. Eine konjunkturelle Belebung und steigende Zinsen dürften die Lage noch verbessern./bek/ajx Datum der Analyse: 06.04.2018

ISIN: GB0008706128