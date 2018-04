Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für VTG von 47 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinndynamik des Schienenlogistikers und Waggonvermieters ziehe an, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine höhere Flottenauslastung wirke sich positiv aus./ajx/bek

Datum der Analyse: 06.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000VTG9999

AXC0071 2018-04-06/10:33