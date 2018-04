Bereits in der Vergangenheit haben die beiden Unternehmen gemeinsame Projekte realisiert. Trotz der Übernahme soll AVA weiterhin unter eigenem Namen am Markt agieren. Der Standort Herrsching sowie alle Arbeitsplätze bleiben erhalten. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben finanziell gesund und konnte seinen Umsatz in den letzten Jahren deutlich steigern. Die Eigentümerfamilie Huep habe sich zum ...

