Iconiq Lab, ein Initial Coin Offering and Token Sale ("ICO") Accelerator Programm sowie Beteiligung der FinLab AG (ISIN: DE0001218063), hat den öffentlichen Vorverkauf seines ICNQ Token in Höhe von 500.000 EUR erfolgreich abgeschlossen. Zusammen mit dem bereits erfolgtem privaten Vorverkauf in Höhe von 1.000.000 EUR führte der ICNQ Token Vorverkauf zu einem Gesamterlös von 1.500.000 EUR.

Das Wikifolio des Nebenwerte Magazins "Dt. FinTech/Blockchain/Bitcoin" ist schon längst engagiert. Warum? FinLab AG ist an der Iconiq Lab Holding GmbH beteiligt ...

