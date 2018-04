... ewigen Debatte um die amerikanischen Waffengesetze kam gestern aus dem Hause BlackRock. Der Vermögensverwalter hat seine im März erstmals verlautbarte Ankündigung bekräftigt, zukünftig ETF anzubieten, in denen keine Aktien von Unternehmen, die Waffen herstellen oder in Umlauf bringen, enthalten sind. Diese werden sich dann in erster Linie an institutionelle Investoren und Pensionskassen richten, die in ihren Anlagekriterien auch ethische Aspekte verankert haben.



