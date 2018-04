Brüssel - Die Immobilienmärkte in Europa boomen, so Vincent Bruyere, Senior-Portfoliomanager European Listed Real Estate, und Damien Marichal aus dem Immobilienaktienteam bei Degroof Petercam AM. Wirtschaftswachstum, Inflationsaussichten, Beschäftigung und Verbrauchervertrauen würden sich in die richtige Richtung bewegen und den Rahmen für ein ideales Makroumfeld in den Immobiliensegmenten Einzelhandel, Büro, Industrie und Logistik bilden.

