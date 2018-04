Manuel Neuer ist momentan das Sorgenkind des deutschen Fußballs. Der Kapitän und Torhüter der Nationalmannschaft muss wegen eines Mittelfußbruchs pausieren, seine Teilnahme an der WM in Russland scheint fraglich. Zumindest hatte Neuer so aber Zeit, als Ehrengast beim Börsengang von Siemens Healthineers dabei zu sein. Von Wolfgang Hagl

