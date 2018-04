Die Aktie von Adidas ist in dieser Woche auf ein Rekordhoch geklettert. Nur einer scheint den Aufwärtstrend stoppen zu können.

So viel mussten die Anleger noch nie für eine Adidas-Aktie hinlegen: In dieser Woche ist der Kurs des größten europäischen Turnschuh-Herstellers erstmals auf mehr als 204 Euro geklettert. Und auch an diesem Freitagmorgen geht es weiter aufwärts. Es ist kein Zufall, dass die Investoren den Dax-Konzern so positiv sehen wie noch nie. Hier die wichtigsten Gründe, warum die Papiere so gefragt sind, und ein Punkt, der Aktionären zu denken geben sollte.

1. Der Siegeszug der drei Streifen

Bei der jugendlichen Kernzielgruppe ist das Label weltweit begehrt wie nie in seiner fast 70-jährigen Geschichte. Daher verspricht Vorstandschef Kasper Rorsted für die nächsten Jahre ein geradezu stürmisches Wachstum. Bis 2020 soll der Umsatz jährlich um mindestens zehn Prozent wachsen. Der Gewinn soll sogar um fast ein Viertel jedes Jahr klettern. Damit einher gehend wird Adidas immer profitabler, Rorsted erfüllt so eine lange geäußerte Forderung von Investoren.

2. Geschickte Kurspflege

Adidas-Chef Rorsted umgarnt die Aktionäre gleich mehrfach. Einerseits steigt auch dieses Jahr die Dividende, und zwar um 30 Prozent auf 2,60 Euro je Aktie. Andererseits kauft er in großem Stil eigene Aktien zurück, alleine in diesem Jahr für eine Milliarde Euro; in den folgenden zweieinhalb Jahren stehen dann noch einmal zwei Milliarden zur Verfügung. Das dürfte den Kurs treiben.

3. Positive Analystenkommentare

In den vergangenen drei Jahren ist der Aktienkurs um mehr als 160 Prozent gestiegen. Und auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...