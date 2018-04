Das "Solarenergiedorf Liggeringen" ist mit seinem regenerativen Nahwärmenetz ein Leuchtturmprojekt für die Region Radolfzell am Bodensee. Die Stadtwerke Radolfzell beauftragten nun Solid mit der Errichtung einer 1.100m² großen Solaranlage für eine umweltfreundliche Wärmebereitstellung. Durch den Bau des neuen Wärmenetzes in Radolfzell-Liggeringen am Bodensee erneuert sich ein ganzer Ortsteil. Seit ...

