Wien - Obwohl wir die Marktkorrektur richtig prognostiziert haben, fiel ihr Ausmaß gravierender aus als wir erwartet hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).CEE EMBIG in USD hätten in Q1 fast 2% verloren und damit nach Lateinamerika und Asien das drittschlechteste Ergebnis erzielt, wenngleich sie noch leicht besser als der Composite Index gewesen seien. Interessanterweise habe die daraus resultierende Spreadausweitung weitgehend dem Renditeanstieg von 10J UST entsprochen. Wie die Analysten in früheren Veröffentlichungen von "Strategy East" und "CEE Debt Market Strategy" dargelegt hätten, profitiere die Region CEE weiterhin von einer positiven Neubewertungs-Story in Verbindung mit deutlich stärkeren Fundamentaldaten in einer Reihe von Staaten. Die relativen Bewertungen hätten ebenfalls eine Präferenz für CEE gegenüber der EU-Peripherie gezeigt.

