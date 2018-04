Am frühen Nachmittag werden sich die Investoren auf die Arbeitsmarktdaten aus den USA und Kanada konzentrieren Der Ivey-EMI kann zusätzliche Volatilität bei CAD-gebundenen Währungspaaren auslösen Reden von BoE-Gouverneur Carney und Fed-Vorsitzendem Powell am Nachmittag

Zusammenfassung:Das Thema Handelskonflikte steuert nach wie vor die Märkte, doch die makroökonomischen Veröffentlichungen sollten nicht vernachlässigt werden. Dies gilt z.B. insbesondere für die als wichtig geltenden US-Arbeitsmarktdaten. Der US-Arbeitsmarktbericht wird am frühen Nachmittag zusammen mit seinem kanadischen Pendant veröffentlicht. Später bekommen wir außerdem noch den Ivey-EMI aus Kanada, so dass Anleger heute beim USDCAD mit einer erhöhten Volatilität rechnen müssen. Am Morgen wurden bereits Zahlen zur deutschen Industrieproduktion für Februar veröffentlicht. Diese enttäuschten jedoch die Händler mit einem Wert von -1,6% im Monatsvergleich gegenüber dem Vormonatswert von 0,2%. 14:30 Uhr ...

