Hamburg (ots) - Am 9. April 2018 eröffnet eine der größten gynäkologischen Tageskliniken Deutschlands, bisher in der Altonaer Straße, ihre neuen Räumlichkeiten im Deichtor Center Hamburg - zentral gelegen zwischen Elbe und Hauptbahnhof. Doch nicht nur die Adresse ändert sich, gleichzeitig firmiert die Hamburger Klinik zukünftig unter dem Namen Frauenklinik an der Elbe.



In den neuen Klinikräumen stehen den insgesamt 15 Fachärzten über 2.500 qm zur Verfügung, das sind fast 70% mehr als bisher. Nach Aussage von Gynäkologin Dr. Cornelia Bormann bieten die 6 modernen OP-Säle, als Herzstück der neuen Klinik, optimale Bedingungen für eine sichere und fachlich hochkompetente Versorgung der Patientinnen. Geplant sind, wie in der Vergangenheit, jährlich ca. 11.000 gynäkologische Eingriffe.



90% dieser Operationen sind minimal-invasiv und werden für ganz Norddeutschland ambulant angeboten. Stationäre Eingriffe werden darüber hinaus in Kooperationskliniken oder auf Wunsch in der eigenen Privatklinik durchgeführt. Zusätzliche Spezialsprechstunden für Myomerkrankungen, Endometriose, Dysplasie, Onkochirurgie runden die medizinische Expertise genauso ab, wie die integrierte BeckenbodenKlinik Hamburg.



Und auch die Ärzteschaft der Klinik kann sich sehen lassen und erfüllt die höchsten Qualifikationen gynäkologischer Chirurgie. So sind drei Operateure in der FOCUS-Top-Mediziner Liste 2018 vertreten und sieben Ärzte erfüllen den höchsten Kompetenzgrad ihrer Fachgesellschaft. Die Anästhesie führt ihrerseits speziell auf ambulante Bedürfnisse zugeschnittene, besonders schonende und sichere Narkosen durch. Darüber hinaus trägt die Klinik den Status eines zertifizierten Ausbildungszentrums mit einer eigenen operativen Trainingseinheit.



"Ganz besonders stolz sind wir auf unsere Bewertungen, denn sie spiegeln genau das Profil wider, das wir uns auch für die Zukunft auf die Fahne geschrieben haben", berichtet Bormann. Demnach wird die Klinik von Patientinnen und überweisenden Fachärzten als besonders persönlich und verständnisvoll beurteilt, die höchsten medizinischen Anspruch und optimalen Service verbindet.



https://frauenklinik-elbe.de https://focus-arztsuche.de/top-aerzte



OTS: TAGESKLINIK ALTONAER STRASSE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130087 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130087.rss2



Pressekontakt: Priv. Doz. Dr. med. Sven Jürgens TAGESKLINIK ALTONAER STRASSE Altonaer Straße 57 - 61 20357 Hamburg Telefon 040 / 43 28 58 - 0 juergens@tka-hh.de