Übergeordnet kann bereits seit Ende 2012 ein intakter Aufwärtstrend in dem Wertpapier von Wacker Chemie ausgemacht werden, der zunächst an das Niveau von grob 118,00 Euro heranreiche. Nach einer kurzfristigen Korrektur setzte wieder reges Kaufinteresse ein und brachte das Wertpapier sogar auf ein Verlaufshoch von 176,80 Euro zu Beginn dieses Jahres aufwärts. Damit stieß der Wert zeitgleich jedoch an seine Jahreshochs aus 2011 und drehte wieder zur Unterseite ab.

Trendkanal hat gehalten

Die Folge waren anschließende Abgaben zurück auf das Niveau von 128,20 Euro sowie ein vierwöchiger Test eines untergeordneten Aufwärtstrendkanals. Doch Bullen ließen sich nicht unterkriegen und konnten zu Beginn dieses Monats einen deutlichen Kursaufschwung herbeiführen. Dieser reichte an die markante ...

