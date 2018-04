FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES MORRISON SUPERM. TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 210 (200) PENCE - BERENBERG RAISES TESCO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 255 (190) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 780 (850) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 1850 (2200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 800 (870) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PENNON GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 720 (840) PENCE - EXANE BNP CUTS RIO TINTO TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 4000 PENCE - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 255 (275) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 268 (256) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN CUTS CONTOURGLOBAL PRICE TARGET TO 267 (268) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CAPITAL RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 940 (900) PENCE - 'NEUTRAL'



