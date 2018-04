zu Teil 2: Verräterische Links

Bilder, Videos, Musik werden gerne ausgetauscht, um den Sachverhalt näher zu bringen. Allerdings gefährden multimediale Inhalte die Sicherheit in vielen Belangen.

Wer Musik oder gar Videos versendet, kommt schnell an die Speichergrenze (Bild 9), die der Dienstanbieter festgelegt hat. Viele Dienstzubringer erlauben eine E-Mail-Größe von maximal 25 MB, inklusive Anhängen für das Versenden. Aber auch für den E-Mail-Client können zu große E-Mails die Stabilität gefährden, weil die Nachricht im Arbeitsspeicher gehalten werden muss. E-Mails bis zu 4 MB Größe sollten keine Probleme darstellen.

Verletzung der Integrität

Die Verletzung der Integrität kommt durch Schadcode zustande, der in Bildern, Videos oder Musik lauert. Da diese Formate erst einmal in sogenannten Containern wie jpg, mpeg, mp3, asf abgelegt sind, kommt der Schadcode erst mit dem Auspacken an die Oberfläche. Er erhält auf dem Computer die gleichen Berechtigungen wie der Benutzer und kann weiteren Schaden anrichten.

Aus diesem Grund sollten Sie nicht als Administrator am Computer arbeiten.

Die Zeitschrift »Computerbild« weist auf ihrer Webseite www.computerbild.de (Stand 27.12.2017) auf das Gefahrenpotenzial der 20 häufigsten Dateiendungen hin (Tabelle 1).

Tipps zum Umgang mit Anhängen

Achten Sie beim E-Mail-Anhang auf die Dateiendung. Exe-Dateien stellen die größte Bedrohung dar, weil sie auf dem Computer alleine lauffähig sind. Sie benötigen kein verknüpftes Programm wie beispielsweise den Browser beim HTML-Format oder einen Interpreter beim VBS-Format. Txt-Dateien gelten als sicher.

Melden Sie sich zum alltäglichen Arbeiten nicht mit Administratorrechten an Ihrem Computer an, sondern nutzen Sie ein Profil mit eingeschränkten Rechten.

Angehängte Dateien sollten aus dem E-Mail-Programm nicht direkt aufgerufen werden können. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...