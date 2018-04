Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

SAP schließt die Übernahme der Callidus Software Inc. abStrategischer Schritt für den Ausbau der intelligenten Suite im BereichCustomer Experience(press1) - DUBLIN, Kalifornien und WALLDORF, Deutschland - 6. April 2018 -SAP SE [1] (NYSE: SAP) hat die Übernahme von Callidus Software Inc.(Nasdaq: CALD) abgeschlossen, einem Marktführer für Anwendungen im Bereich"Lead to Money" ("Quote-to-Cash"), Sales Performance Management undKonfiguration, Preisgestaltung und Angebot (CPQ). Diese Anwendungen werdenunter der Marke CallidusCloud(R) vertrieben, und werden SAP-Kunden künftigals cloudbasierte CRM-Lösung zur Verfügung stehen. Mit der Übernahmestärkt SAP ihre Position im Markt für Kundenbeziehungsmanagement (CRM),der weltweit ein Volumen von 46 Milliarden US-Dollar umfasst.CallidusCloud soll künftig Bestandteil des SAP(R) Hybris(R) Cloud-Portfolios werden, das Teil der SAP Cloud Business Group ist.Sämtliche ausstehenden Aktien der Callidus Software Inc. wurden in Rechteumgewandelt, 36 US-Dollar pro Aktie in bar zu erhalten. Callidus SoftwareInc. hat die New Yorker Börse "Nasdaq Stock Market" über den Abschluss derÜbernahme informiert und erwartet, dass der Handel mit seinen Stammaktienbis zur Einstellung der Börsennotierung ausgesetzt wird.Im Geschäftsjahr 2017 hat CallidusCloud einen Umsatz von 253,1 MillionenUS-Dollar erzielt, wobei die Subskriptionsumsätze um 31 Prozent gewachsensind.CallidusCloud ergänzt die SAP Front-Office-Suite: Vertrieb, Kundendaten,Marketing, Service, CommerceSAP ergänzt ihr Front-Office-Angebot durch die Lösungen von CallidusCloudund baut ihr Portfolio zu einer intelligenten Customer Experience Suiteaus, die herkömmliche CRM Angebote übertrifft. Diese Suite besteht ausfolgenden Elementen:· CallidusCloud-Lösungen geben Vertriebsmitarbeitern Werkzeuge an dieHand, um Vertriebs-Leads zu verfolgen, Umsatz zu erzielen und den eigenenVertriebserfolg sowie die Vergütung zu steigern.· Gigya-Lösungen unterstützen die Digitalisierung des Marketings, desVertriebs und des Service und erleichtern es Unternehmen, das Vertrauenvon Online-Kunden zu stärken, indem sie beim Sammeln und Verwalten vonKundendaten im Netz dem Schutz der Privatsphäre oberste Prioritäteinräumen.· SAP Hybris Marketing-Lösungen versorgen Marketingverantwortliche mit derrichtigen Auswahl von Daten, damit diese ihren Kunden stetsbedarfsgerechte Angebote unterbreiten können.· SAP Hybris Service-Lösungen dienen dazu, die Kundenbindung zu steigern:prädiktive Analysen lassen Rückschlüsse darüber zu, wie Kundenbedürfnisseam besten erfüllt werden können.· SAP Hybris Omni-Channel Commerce und Revenue-Lösungen helfenUnternehmen, für ihre Kunden über sämtliche Kanäle und Geräte erreichbarzu sein. Sie vereinfachen Transaktionen und führen damit zu höherem Umsatzund WachstumSAP-Perspektive: Rob Enslin, Vorstandsmitglied und Präsident der SAP CloudBusiness Group"Wir verbinden das Front-Office und das Back-Office mit unserem digitalenKern und definieren CRM auf diese Weise neu. Mit SAP Hybris verfügen wirbereits über eines der leistungsfähigsten Customer Experience-Angebotenauf dem Markt. Durch die Erweiterung unseres CRM-Angebots mitCallidusCloud setzen wir unsere Strategie fort, eine durchgehende,intelligente Kundenerlebnis-Suite anzubieten. Indem unsere Kunden dasFront-Office mit SAP S/4HANA und der SAP Cloud Platform integrieren,können sie ein intelligentes digitales Geschäft betreiben."CallidusCloud-Perspektive: Leslie Stretch, CEO von Callidus"Um im digitalen Geschäft zu bestehen, müssen Unternehmen bestmöglicheKundenerlebnisse bieten. Unternehmen werden ihre Ziele nur erreichen, wennsie ihre Vertriebs-Teams intelligent mit den richtigen Daten undInformationen versorgen. Vertriebsmitarbeiter werden damit in die Lageversetzt, Marketing-Erkenntnisse bei Kundenaufträgen zu berücksichtigen.Sie erhalten Zugang zu Produktions- und Bestandsinformationen in Echtzeitund können so die Kundenerwartungen an individuelle Konfigurationen undLiefertermine anpassen. Auch SAP ist Kunde von CallidusCloud und konntemit unserer Lösung die Produktivität im Vertrieb um knapp 50 Prozentverbessern. Resultat unserer Partnerschaft sind zudem zahlreichevorgefertigte Integrationen in SAP-Systeme. Mit unserem gemeinsamenAngebot sind wir bestens aufgestellt, um unsere Kunden beim digitalenWandel des Vertriebs zu unterstützen."Marktperspektive· Paul Greenberg, Gründer, Managing Principal, The 56 Group: "Die beidenletzten Akquisitionen - Gigya Ende 2017 und CallidusCloud - sindvermutlich zwei der besten der letzten Jahre in dieser Industrie. Siezeigen auch, wie SAP den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Damit löst sichSAP von ihrem Backoffice-Erbe - ohne dieses gleichwohl zu vernachlässigen -und stärkt die Empathie zum Kunden. Man erkennt, dass SAP einkundenorientiertes Unternehmen ist, ausgestattet mit einem eigenenÖkosystem, das SAP in ihren Bemühungen unterstützt."· Sheryl Kingstone, Research Director, Customer Experience Commerce, 451Research: "Der Markt ist reif, sich von Legacy-Implementierungen zutrennen. Deren Anwendung ist sehr komplex, da sie von vorkonfiguriertenRegeln abhängen, die schwierig und kostspielig zu pflegen sind. Derzukünftige Software-Stack, den CallidusCloud SAP liefert, bietet eineverbesserte und intelligente Automatisierung mit dynamischen Workflows aufder Basis von Daten, die nicht nur den Quote-to-Cash-Prozess beschleunigenund die dynamische Preisgestaltung verbessern, sondern auchVertriebsinformationen liefern, die zur Steuerung und Motivation derVertriebsmitarbeiter verwendet werden können. Dadurch könnenGeschäftsziele wie Rentabilität, Bestandsumschlag und andere maximiertwerden."· Mit der Übernahme von Callidus Software Inc. wird SAP zum Marktführer imBereich Vertriebs-Performance-Management sowie zu einem führenden Anbieterim CPQ-Markt. Quellen:o Gartner Magic Quadrant für Sales Performance Management (15. Januar 2018)o CallidusCloud ist führend in der Forrester Wave: Configure-Price-Lösungen, Q1 2017ProduktverfügbarkeitSAP plant, die CallidusCloud-Anwendungen unter der Führung von LeslieStretch innerhalb des SAP(R) Hybris(R) Cloud-Portfolios zu konsolidieren.Das kombinierte Angebot umfasst Vertriebs-Automatisierung, Vertriebs-Performance-Management, Vertriebs-Enablement und Vertriebs-Execution (CPQund Subskriptions-Billing). Das bestehende Management-Team wirdCallidusCloud weiterhin leiten und die Integration von CallidusCloud-Lösungen mit Lösungen von Drittanbietern unterstützen. CallidusCloud-Lösungen werden planmäßig als eigenständige Lösungen oder im Paket mit SAP-Lösungen erhältlich sein.Weitere Informationen zu den Plänen der SAP für die intelligente CustomerExperience-Suite und der Roadmap für bestehende und zukünftige Kundenwerden im Juni 2018 auf der jährlichen Kundenveranstaltung von SAP, derSAPPHIRE NOW, bekannt gegeben.Informationen zu SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmenjeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sichkontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office biszur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zummobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage,effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zunutzen als die Konkurrenz. Über 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaftund der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen undDienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. WeitereInformationen unter www.sap.de. [2]# # #Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keinevergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauendeAussagen wie im US-amerikanischen "Private Securities Litigation ReformAct" von 1995 festgelegt. Wörter wie "vorhersagen", "glauben", "schätzen","erwarten", "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "davon ausgehen","können", "sollten", "werden" sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf SAPsollen solche vorausschauenden Aussagen kennzeichnen. SAP übernimmt keineVerpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zuaktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keinevergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauendeAussagen wie im US-amerikanischen "Private Securities Litigation ReformAct" von 1995 festgelegt. Wörter wie "vorhersagen", "glauben", "schätzen","erwarten", "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "davon ausgehen","können", "sollten", "werden" sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf SAPsollen solche vorausschauenden Aussagen kennzeichnen. SAP übernimmt keineVerpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zuaktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche vorausschauenden Aussagenunterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen können.Auf die Faktoren, die das zukünftige finanzielle Abschneiden von SAPbeeinflussen könnten, wird ausführlicher in den bei der US-amerikanischen"Securities and Exchange Commission" (SEC) hinterlegten Unterlageneingegangen, unter anderem im letzten Jahresbericht Form 20-F. Dievorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu demsie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen keinunangemessen hohes Vertrauen zu schenken.

