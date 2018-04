Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäischen Zentralbank (EZB) hält das Vorgehen der lettischen Behörden gegen den Gouverneur der Zentralbank des Landes, Ilmars Rimsevics, für unrechtmäßig und bittet den Europäischen Gerichtshof (EuGH), das klarzustellen. "Artikel 14.2 des Statuts des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und der EZB sagt, dass ein Gouverneur nur dann von der Arbeit freigestellt werden kann, wenn er nicht mehr den Anforderungen genügt, die zur Ausfüllung seines Amts notwendig sind, oder wenn er sich ernsthafter Verfehlungen schuldig gemacht hat", heißt es in einer EZB-Mitteilung.

Die lettischen Behörden ermitteln derzeit gegen Rimsevics wegen Korruptionsverdachts. Er darf sein Amt nicht ausüben und das Land nicht verlassen. Deshalb kann Rimsevics auch nicht an Sitzungen des EZB-Rats teilnehmen. Die EZB hält dieses Vorgehen aber für überzogen. "Wir sind der Meinung dass das nicht rechtmäßig ist und bitten den EuGH, das klarzustellen", sagte eine EZB-Sprecherin. Zugleich versichert die EZB in ihrer Erklärung, dass sie nicht beabsichtige, sich in die Ermittlungen der lettischen Behörden einzumischen.

Die EZB bittet den EuGH um die Eröffnung eines beschleunigten Verfahrens, das allerdings auch noch Monate in Anspruch nehmen kann. Deshalb wurden beim EuGH zusätzlich "Übergangsmaßnahmen" beantragt, die dafür sorgen sollen, dass der EZB-Rat seine Entscheidungen ordnungsgemäß treffen kann.

April 06, 2018

