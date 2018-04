...Chefredakteur Claus Döring, steigen ebenfalls in den Ring in Sachen DT. BANK. Zitat: "Was muss mehr bestürzen: Der dramatische Kursverfall der DT. BANK-Aktien Richtung Allzeittief, die öffentliche Demontage des Vorstandsvorsitzenden samt seiner Stellvertreter oder die Desorientierung des Aufsichtsrates unter seinem Vorsitzenden Paul Achleitner." Die resignierende Feststellung von Herrn Döring: "Die deutsche Industrie braucht die DT. BANK nicht mehr und ihre Manager wollen vermutlich nicht für ein vor sich hin dilettierendes Geldhaus Verantwortung übernehmen, jedenfalls nicht unter diesem AR-Vorsitzenden." Das gab es in der deutschen Geschichte noch nie.



