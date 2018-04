Walmart (WKN:860853) bietet seit jüngstem nicht mehr Alibabas (WKN:A117ME) Alipay in seinen Läden im Westen Chinas als Bezahlmöglichkeit an. Grund: Man konnte eine exklusive Partnerschaft mit Tencents (WKN:A1138D) WeChat Pay eingehen. Dieser Schritt könnte Alibaba den Versuch, der aggressiven Expansion von Tencent entgegenzuwirken, schön die Laune verderben. Alipay und WeChat Pay sind die beiden beliebtesten mobilen Zahlungsplattformen in China. AliPay besetzt 54 % des Marktes, während WeChat Pay 40 % besetzt, wie das Forschungsunternehmen Analysys herausgefunden hat. Viele Einzelhändler akzeptieren beide Zahlungsarten, aber Alibaba und Tencent haben versucht, exklusive Geschäfte einzugehen, um Marktanteile zu gewinnen. Alibaba ist das größte E-Commerce-Unternehmen ...

