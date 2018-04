Jensen Huang, CEO von NVIDIA (WKN:918422), kündigte diese Woche auf der GPU Technology Conference (GTC 2018) sein neuestes Arbeitspferd an, die DGX-2. Der Deap-Learning-Supercomputer baut auf dem Erfolg der DGX-1 auf, ist allerdings zehnmal leistungsfähiger als die Vorgängerversion. NVIDIA erklärte, der Leistungssprung komme von den neuen Tesla V100 32GB Grafikprozessoren, die doppelt so viel Speicher haben wie zuvor, und dem neuen NVSwitch, der es allen 16 Chips ermöglicht, in Rekordgeschwindigkeit miteinander zu kommunizieren. NVIDIA sagte auch, dass die DGX-2 der weltweit erste 2-Petaflop-Deep-Learning-Computer sei - ein Petaflop entspricht 1 Billiarde Operationen pro Sekunde ?, weil die Grafikprozessoren einen gemeinsamen Speicherplatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...