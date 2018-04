Linz - Die Entwicklung des Schweizer Franken zeigt in den letzten Wochen eine eindeutige Schwächephase, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Gestern habe der EUR/CHF-Devisenkurs (ISIN EU0009654078/ WKN 965407) kurzfristig sogar wieder die Marke von 1,1800 nach oben durchbrechen können.

