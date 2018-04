Startup hilft bei Hochzeitsreden mit Stil und Gefühl



Wien (ots) - Eine stimmungsvolle Rede gehört zu den meisten Hochzeitsfesten fix dazu. Das kann einen Redner oder eine Rednerin in der Vorbereitung ganz schön stressen. Das Österreichische Startup MeineRede.Online hilft mit Stil und Gefühl bei der Erstellung der persönlichen Hochzeitsrede. Das Team des Online-Reden-Service schreibt unkompliziert individuelle Reden für verschiedene Anlässe. Zur Hochzeitssaison geben die Experten drei Tipps für eine bemerkenswerte Rede:



Zwtl.: 1. Nutzen Sie den HOLLYWOOD Effekt



Große Gefühle gehören zur Hochzeit dazu. Fassen Sie die eigenen Gefühle in passende Worte. Der spezielle Hollywood-Moment entsteht, wenn Sie dann diese gefühlvollen Sätze bewusst ein bisschen langsamer sprechen als den Rest der Rede.



Zwtl.: 2. Sprechen Sie MITSPIELER an



Über die Gläser hinweg in den Raum sprechen ist wenig stimmungsvoll. Wenn Sie sich Mitspieler suchen und einzelne Menschen gezielt adressieren, kommt Leben in die Rede. Also, sprechen Sie ruhig einzelne Personen an, wie "Mutter, Du erinnerst Dich sicher..."



Zwtl.: 3. Ein EXTRA aus der Tasche zaubern



Die Hochzeitsrede bekommt mehr Pfiff, wenn Sie Ihre Worte durch ein "Extra" erlebbar machen. Das kann zum Beispiel der Babyschuh der Braut sein, ein verknitterter Liebesbrief oder eine Champagnerflasche. Mit der entsprechenden Geschichte zu diesem Extra erschaffen Sie einen filmreifen Augenblick.



Eine persönliche Hochzeitsrede kostet EUR 195,00 und ist innerhalb von 6 Tagen fertig.



Mehr Inspiration für gute Reden gibt es alle zwei Wochen im Inspirations-Letter bei [www.MeineRede.online] (http://www.MeineRede.online).



MeinRede.online I Sprache am Markt GmbH. Michaela Mojzis-Böhm, Gründerin



