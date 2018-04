Während der Weizenpreis im März noch zu den großen Verlierern unter den Rohstoffen gehörte, legen die Notierungen seit Anfang April zu. Um 440 US-Cents drehte der Weizenpreis nach oben um und nutzte dabei eine ansteigende Gerade vorheriger Tiefpunkte als eine Unterstützung. Ursache für den Anstieg sind derzeit fundamentale Gründe aufgrund von Sorgen über eine Trockenheit in den Anbaugebieten, die den US-Weizen in einer schlechten Verfassung hinterlassen könnte. Schon bald kann die Saisonalität den Preis ebenso unterstützen, denn spätestens ab Ende April und dann bis in den September könnte eine Phase übergeordnet steigender Notierungen bevorstehen. Nach einem Anstieg bis Mitte Mai könnte es zwar ...

