Nach den erneuten Drohungen von US-Präsident Trump im Handelsstreit mit China herrscht an der deutschen Börse ein unruhiges Klima. Die Lufthansa wird Spitzenreiter.

Die neuen Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China haben an den europäischen Börsen für Unruhe gesorgt. Der Dax verlor am Freitag 0,8 Prozent auf 12.208 Zähler, der EuroStoxx50 gab 0,7 Prozent nach. "Einmal mehr setzt Donald Trump auf Eskalation", sagt Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Es gebe immer mehr Anzeichen, dass der US-Präsident diesen Handelskrieg mit China tatsächlich will. "Für die Börsen ist das keine gute Nachricht."

Trump hat China mit zusätzlichen Zöllen im Volumen von 100 Milliarden Dollar gedroht. Die Regierung in Peking reagierte prompt und kündigte mögliche Gegenmaßnahmen an. Am Donnerstag hatten versöhnlichere Töne beider Parteien noch Spekulationen auf eine Beilegung des Streits geschürt. Der Dax war mit einem Plus von 2,9 Prozent aus dem Handel gegangen, auch die Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...