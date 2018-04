Paris - Wegen der nächsten Eskalationsstufe im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten am Freitag die Reissleine gezogen. Nach den kräftigen Vortagsgewinnen fielen die Kurse wieder. Auch der am Nachmittag erwartete US-Arbeitsmarktbericht sorgte wieder für Zurückhaltung.

Der EuroStoxx 50 fiel am Vormittag um 0,73 Prozent auf 3405,02 Punkte, nachdem er am Vortag noch um 2,7 Prozent nach oben geschnellt war. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone ein Wochengewinn von rund 1,3 Prozent an. Der CAC 40 in Paris verlor am Freitag ein halbes Prozent auf 5249,62 Punkte. Der Londoner FTSE 100 gab derweil moderat um 0,18 Prozent auf 7186,63 Zähler nach.

Nachdem es im Handelskonflikt zwischen den USA und China am Vortag noch nach Entspannung ausgesehen hatte, werden nun wieder aggressivere Töne angestimmt. US-Präsident Donald Trump lässt wegen "unfairen Vergeltungsmassnahmen Chinas" zusätzliche Strafzölle auf chinesische Warenimporte im Volumen von 100 Milliarden US-Dollar prüfen. China reagierte ...

