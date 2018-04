Die neuesten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Donnerstag um 3K Kontrakte gefallen ist, nach dem das Endergebnis am Mittwoch bei 174.175 Kontrakten lag. Auf der anderen Seite konnte das Volumen um mehr als 9,5K Kontrakte zulegen. GBP/USD unter 1,4100 negativ Der gestrige Rückgang des Cable ging mit einem ...

