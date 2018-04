Ein Start-up aus Berlin will Thermografieuntersuchungen von Solaranlagen beschleunigen und dabei eine einheitlich gute Qualität anbieten. Helfen sollen ein bundesweites Netzwerk an Drohnenpiloten und automatische Auswertungsprozesse. Ein halbes Jahr nach der Gründung sind die anfangs selbst gesteckten Ziele bereits klar übertroffen.Vermittlungsplattformen für Anlagen, Projekte oder Installateure gibt es in der Photovoltaik schon lange. Eine eigene Plattform für Thermografiedienstleistungen ist allerdings neu. Das Unternehmen Ucair will damit eine Anlaufstelle für Drohnenpiloten sein, die Thermografiebefliegungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...