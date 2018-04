Die USA und China drehen in ihrem Handelsstreit immer schneller an der Eskalationsschraube und könnten damit die Weltwirtschaft ausbremsen. US-Präsident Donald Trump drohte neue Zölle auf weitere Warenimporte aus China mit einem Handelsvolumen von 100 Milliarden Dollar im Jahr an. Er begründete das mit Chinas "unfairer Vergeltung" auf vorherige...

Den vollständigen Artikel lesen ...