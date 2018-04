Bonn - Die EWU-Inflationsrate ist im März wieder auf 1,4% gestiegen, nachdem sie im Februar auf 1,1% abgesackt war, so die Analysten von Postbank Research.Ab Mai sollte es basisbedingt zu einem gewissen Anstieg kommen, da der Ölpreis im letzten Frühjahr/ Sommer auf einem spürbar niedrigeren Niveau gelegen habe als derzeit. Im weiteren Jahresverlauf sollte sich der zunehmende Auftrieb bei den Löhnen schrittweise in einer anziehenden Kerninflation niederschlagen. Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Postbank Research an ihrer Prognose fest, dass die EWU-Inflationsrate in diesem Jahr leicht auf 1,6% steigt und 2019 dann auf diesem Niveau verharrt. (Zinsen und Währungen April 2018) (06.04.2018/alc/a/a)

