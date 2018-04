Die amerikanische Softwarefirma Synopsys, Inc. (ISIN: US8716071076) wird das bestehende Aktienrückkaufprogramm wieder auf ein Volumen von 500 Mio. US-Dollar auffüllen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Der Konzern startete ursprünglich im Jahr 2002 sein Aktienrückkaufprogramm und hat dieses immer wieder neu aufgefüllt, nachdem die zuvor geplanten Beträge aufgebraucht waren. Die Synopsys Inc. ist ein Anbieter von EDA-Software (electronic design automation) für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...