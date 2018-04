Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Innogy und sein britischer Partner SSE haben eine Chefin für das geplante Joint Venture gefunden, in dem die kriselnde Tochtergesellschaft Npower der Essener aufgehen soll. Mit Katie Bickerstaffe entscheiden sich beide Versorger für eine Vertriebsexpertin, wie Innogy mitteilte.

Bickerstaffe kommt vom britischen Elektronik-Einzelhändler Dixons, wo sie das Geschäft in Großbritannien und Irland verantwortet. Davor arbeitete sie für Dyson, PepsiCo und Unilever. Innogy-Vertriebsvorstand Martin Herrmann sprach von einem Glücksgriff. "Katie Bickerstaffe verfügt über herausragende Erfahrungen im Vertriebsgeschäft und sie kennt die besonderen Herausforderungen des Energiegeschäfts in Großbritannien", meinte Herrmann.

Im vergangenen Jahr hatte der damalige Innogy-Vorstandsvorsitzende Peter Terium die Reißleine gezogen und die Abspaltung der schwächelnden Tochter auf der Insel beschlossen. Wegen des harten Wettbewerbs kam Npower nicht in die schwarzen Zahlen.

An dem Gemeinschaftsunternehmen, in dem der Vertrieb beider Partner aufgehen soll, werden die Essener nur einen Minderheitsanteil von 34,4 Prozent halten. Auch der schottische Energiekonzern SSE wird die neue Firma nicht kontrollieren, die auf rund 11 Millionen Kunden kommt. SSE beabsichtigt, seinen Anteil von 65,6 Prozent an die eigenen Aktionäre weiterzugeben.

Das Geschäft soll Ende dieses Jahres, spätestens Anfang 2019 abgeschlossen sein. Die fusionierte Vertriebsgesellschaft soll an der Londoner Börse gelistet werden. Laut Herrmann liegt die Abspaltung voll im Plan.

