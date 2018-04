Der ehemalige Finanzstaatssekretär Heiner Flassbeck verteidigt Trumps Wirtschaftskurs und warnt Deutschland, nicht zur nächsten Zielscheibe zu werden.

US-Präsident Donald Trump fährt in seinem protektionistischen Wirtschaftskurs schwere Geschütze auf: Gegen China will Trump Strafzölle erheben. Das Freihandelsabkommen Nafta will er neu verhandeln. Und auch Deutschlands Handelspolitik ist schon zur Zielscheibe seiner Kritik geworden.

Unterstützung für seine Wirtschaftspolitik erhält der amerikanische Präsident nun ausgerechnet vom ehemaligen deutschen Staatssekretär für Finanzen, Heiner Flassbeck. "Trump hat Recht damit, dass die USA schon seit 40 Jahren ein Handelsdefizit haben, das schon wieder steigt, und dass etwas dagegen getan werden muss", sagte er dem Nachrichtensender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...