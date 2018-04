Berlin - Der Handelskonflikt, momentan vornehmlich durch die USA und China ausgetragen, geht in die nächste Runde und zieht immer neue Ankündigungen von Zöllen und anderen Handelshemmnissen nach sich, so Jan Nießen von der Weberbank. Dies belaste die globalen Aktienmärkte und sorge für so starke Nervosität, dass viele Anleger vergessen würden, dass die fundamentalen Kennzahlen der meisten Unternehmen sowie der Wirtschaft insgesamt nach wie vor gut aussehen würden.

