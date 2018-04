Nach einem vergleichsweise schwachen Jahr 2016 sind die Investitionen in erneuerbare Energien im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Insbesondere die Photovoltaik mit über 160 Milliarden US-Dollar war der Treiber bei Investitionen, wie aus einer neuen Studie hervorgeht. Mit Abstand das meiste Geld gab China aus. In Europa gingen die Investitionen in Photovoltaik, Windkraft und Co. stark zurück - auch wenn hier noch vergleichsweise viel in Zukunftstechnologie investiert wird.160,8 Milliarden US-Dollar wurden im vergangenen Jahr in der Photovoltaik weltweit investiert, 18 Prozent mehr als im Jahr ...

