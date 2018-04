Stuttgart - Die European Investment Bank - die Bank der EU - besorgt sich neues Kapital: Sie hat eine dreijährige Anleihe (ISIN XS1799047565/ WKN A19YDR) mit einem Emissionsvolumen von 250 Millionen Türkische Lira begeben, so die Börse Stuttgart.Sie verfüge über einen Kupon von 12,500 Prozent. Bei einem aktuellen Kurs von 97,18 rentiere das Papier bei 12,8 Prozent. Der Kupon dieser Anleihe orientiere sich in etwa an den Zinsen in der Türkei: So würden türkische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von drei Jahren aktuell bei 13,7 Prozent rentieren. Die kleinste handelbare Einheit sei 1.000 Türkische Lira.

