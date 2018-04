Hamburg - Die Kreditrisiken für europäische Unternehmensanleihen aus dem Investment-Grade-Segment haben in den vergangenen Wochen spürbar angezogen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Der iBoxx EUR Corporates sei branchenübergreifend auf fast 50 Basispunkte angestiegen (Stand: 03.04.2018). Dies sei der höchste Stand des Index seit Mitte September 2017. Seit dem Kursrutsch an den europäischen Aktienmärkten Anfang Februar hat unsere Benchmark ausgehend von einem Mehrjahrestief von unter 30 Basispunkten bereits gut 20 Basispunkte hinzugewonnen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.

