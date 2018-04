Panoro Minerals Ltd. (WKN: 914959 / ISIN: CA69863Q1037 / TSX-V: PML) ist ein in Peru operierender kanadischer Kupferexplorer. Das in Vancouver / British Columbia beheimatete Unternehmen, das auch ein Büro in der peruanischen Hauptstadt Lima unterhält, betreibt derzeit in erster Linie zwei fortgeschrittene Kupfer-Projekte im Süden Perus, deren weitere Entwicklung aufgrund einer strategischen Partnerschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...